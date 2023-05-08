Niğde'de tura operasyon: 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
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Niğde'de tura operasyon: 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi Niğde'de bir tıra düzenlenen operasyonda, 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Niğde'de tura operasyon: 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
NİĞDE - Niğde'de bir tıra düzenlenen operasyonda, 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan tur sürücüsü emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - 3. Sayfa