Niğde'de Trafik Güvenliği İçin Bilgilendirme Çalışması Yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Niğde- Kayseri yolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasındaki "Yaşam Tüneli" çadırında trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında özellikle hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın tehlikeleri, kırmızı ışık ihlalleri ve motosiklet sürücülerinin koruyucu başlık kullanımı gibi hayati öneme sahip konulara dikkat çekildi. Ayrıca genel trafik kuralları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Yüz yüze ve görsel materyallerle desteklenen bilgilendirme faaliyetlerinde, 28 sürücü ve 49 yolcu olmak üzere toplam 77 vatandaşa trafik kurallarının önemi anlatıldı. - NİĞDE