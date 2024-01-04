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Niğde'de tarihi eser ve tüfek ele geçirildi

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Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi köyünde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser ve tüfek ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bağlı Hasangazi köyünde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser ve tüfek ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi köyünde belirlenen adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 1 adet el dedektörü, 40 adet sikke, 2 adet obje, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ulukışla Niğde 3.Sayfa Güncel Haberler

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