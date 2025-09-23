Niğde'de Sosyal Medyada Silahla Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kılavuz köyünde bir kişi; sosyal medyada silahla ateş ettiği görüntüleri paylaşması üzerine jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yasadışı bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda bir şahsın meskün mahalde ateş açtığı anları sosyal medya hesabından yayınladığını tespit etti. Belirlenen adrese yapılan baskında; şahsın evinde eşine ait bulundurma ruhsatlı bir tabanca, tabancaya ait iki şarjör ve 83 adet 9 mm çapında fişek ile ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE