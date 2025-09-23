Niğde'de Sosyal Medyada Silahla Ateş Eden Şahıs Yakalandı
Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişi, sosyal medyada silahla ateş ettiği görüntüleri paylaşmasının ardından jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Evinin içinde bir ruhsatlı tabanca, şarjörler ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yasadışı bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda bir şahsın meskün mahalde ateş açtığı anları sosyal medya hesabından yayınladığını tespit etti. Belirlenen adrese yapılan baskında; şahsın evinde eşine ait bulundurma ruhsatlı bir tabanca, tabancaya ait iki şarjör ve 83 adet 9 mm çapında fişek ile ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa