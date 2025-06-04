Niğde'de Sahte Alkol Operasyonu: 2 Tutuklama

Niğde'de Sahte Alkol Operasyonu: 2 Tutuklama
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Niğde'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte içki ve alkol üretim malzemeleri ile 160 tabanca fişeği bulundu.

Niğde'de polis ekipleri tarafından sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sahte içki ve alkol üretim malzemesi ve 160 adet tabanca fişeği bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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