Niğde'de Sahte Alkol Operasyonu: 2 Tutuklama
Niğde'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte içki ve alkol üretim malzemeleri ile 160 tabanca fişeği bulundu.
Niğde'de polis ekipleri tarafından sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sahte içki ve alkol üretim malzemesi ve 160 adet tabanca fişeği bulundu. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa