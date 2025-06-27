Niğde'de Ruhsatsız Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi

Niğde'de Ruhsatsız Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, bir şahsın ikametinde ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri; merkeze bağlı Kiledere kasabasında bir şüpheli şahsın ikametinde yaptıkları aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 163 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirdi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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