Niğde'de Ağaç Park Halindeki Otomobilin Üzerine Devrildi

Niğde'de park içerisinde bulunan bir ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Niğde Merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan Gemili Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisindeki bir ağaç henüz belirlenemeyen nedenle 21 BK 379 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan otomobilde maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Devrilen ağacın kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı