Haberler

Niğde'de feci kaza: Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Niğde'de feci kaza: Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde-Bor yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil tıra arkadan çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemeler ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonrasında, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SN 8672 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobil sürücüsünün sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay