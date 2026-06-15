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Niğde'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Niğde'de otomobil takla attı: 1 yaralı
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Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, K.K. (28) yönetimindeki 51 AFF 424 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücü K.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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