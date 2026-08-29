Niğde'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı
Niğde Süleyman Fethi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde'de kontrolden çıkarak refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı