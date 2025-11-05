Haberler

Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Niğde-Bor yolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir oto galeri önünde meydana gelen silahlı saldırıda oto galeri sahibi E.E. yaralandı. Olayın şüphelisi O.D. yakalanması için polis ekiplerince çalışmalara başlandı.

Niğde'de bir oto galeri önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Niğde- Bor yolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir oto galeri önünde yaşandı. İddiaya göre, O.D, motosikletiyle oto galeri dükkanın önünden geçerken aralarında husumet bulunan E.E.'yi hedef alarak rast gele ateş etti. Kurşunlardan birinin isabet ettiği oto galeri sahibi E.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.E, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından şüpheli O.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

