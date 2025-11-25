Niğde'de öğrencilere 'güvenlik ve akran zorbalığı' eğitimi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) çerçevesinde uygulanan "Niğde Gençlerine Sahip Çıkıyor" projesi doğrultusunda çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Halil Kitapçı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere yönelik temel güvenlik, trafik kuralları ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlendi.

Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskler, güvenli davranış biçimleri, trafikte uyulması gereken kurallar ve akran zorbalığına karşı farkındalık geliştirme gibi başlıklarda detaylı eğitimler verildi.

Öte yandan Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde, Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bağlama kursu etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bağlama eğitimi verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çocuk ve gençleri korumaya, bilinçlendirmeye ve sosyal açıdan desteklemeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - NİĞDE