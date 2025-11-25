Haberler

Niğde'de öğrencilere 'güvenlik ve akran zorbalığı' eğitimi

Niğde'de öğrencilere 'güvenlik ve akran zorbalığı' eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) çerçevesinde uygulanan "Niğde Gençlerine Sahip Çıkıyor" projesi doğrultusunda çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) çerçevesinde uygulanan "Niğde Gençlerine Sahip Çıkıyor" projesi doğrultusunda çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Halil Kitapçı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere yönelik temel güvenlik, trafik kuralları ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlendi.

Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskler, güvenli davranış biçimleri, trafikte uyulması gereken kurallar ve akran zorbalığına karşı farkındalık geliştirme gibi başlıklarda detaylı eğitimler verildi.

Öte yandan Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde, Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bağlama kursu etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bağlama eğitimi verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çocuk ve gençleri korumaya, bilinçlendirmeye ve sosyal açıdan desteklemeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.