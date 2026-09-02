Haberler

Niğde'de 674 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Niğde'de 674 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkorehber' gibi projeler kapsamında düzenledikleri 15 etkinlikte 674 vatandaşı uyuşturucunun zararları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerinde 674 vatandaşa ulaşıldı.

Önleyici faaliyetler kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projelerine yönelik toplam 15 etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliklerde vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi verildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 674 vatandaşa bilgilendirme yapılırken, çeşitli el broşürleri de dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu çıkışı: 'Artık mesele netleşti! Bu bir suikast'

"Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi ortaya çıktı

Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası