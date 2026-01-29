Haberler

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Niğde-Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 06 DUT 667 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.E.Ö'nün kullandığı 51 ADE 472 plakalı motosiklete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Y.E.Ö, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü