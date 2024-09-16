Niğde'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Niğde-Kayseri yolu Hüyük Mevkii'nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Niğde- Kayseri yolu Hüyük Mevkii'nde meydana geldi. Mahmut T. (41) idaresindeki 31 AGM 14 plakalı minibüs, Karaatlı kasabası istikametinden Kayseri yoluna çıkmak isteyen Abuzer P. (30) kontrolündeki 20 GK 122 otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte B.T. (18), S.T. (49) ve Ş.O. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 5 kişide ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE