Niğde'de kumar denetiminde 12 kişiye işlem yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kumar oynanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde; kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen kişi ve adreslere yönelik incelemelerde kumar oynadığı belirlenen C.Ö., O.K., B.K., S.A., H.H.Y., D.Ö.S., O.E., G.A. ve A.A. ile iş yeri sahipleri E.K., M.K. ve N.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında söz konusu iş yerlerinde 9 bin 100 TL para, 4 adet ıstaka, 4 deste iskambil kağıdı ile 3 adet yazboz ve okey taşları ele geçirildi. - NİĞDE

