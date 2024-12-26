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Niğde'de Kayıp Genç için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Niğde'de Kayıp Genç için Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde kaybolan 20 yaşındaki O.Ş.D.'nin motosikleti ve cep telefonu baraj kenarında bulundu. Ailesi tarafından kayıp ihbarda bulunulmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı kasabasında kendisinden bir süredir haber alınamayan, motosikleti ile cep telefonu baraj kenarında bulunan genci arama çalışması başlatıldı.

Ailesi tarafından saat 17.00 sularında Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunulan gencin motosikleti ile cep telefonun baraj kenarında bulundu. O.Ş.D.'ye ait olduğu belirlenen motosiklet ve telefonun baraj kenarında bulunmasının ardından ekipler baraj çevresinde arama çalışması başlattı.

Niğde Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "26 Aralık 2024 tarihinde, Çiftlik ilçesi Azatlı kasabasında ikamet eden O.Ş.D. (20) isimli vatandaşımızın ailesi, saat 17.00 sularında Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunmuştur. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, Azatlı Barajı mevkiinde O.Ş.D.'ye ait olduğu değerlendirilen motosiklet ve cep telefonu bulunmuştur. İlgili ekiplerce şahsın baraj gölüne girmiş olabileceği değerlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetleri ivedilikle başlatılmıştır. AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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