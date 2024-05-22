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Niğde'de Kamyonet Sürücüsü Yük İndirirken Düştü

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Niğde'de bir depoya malzeme getiren kamyonet sürücüsü, kasadaki yükleri indirdiği sırada 4 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Niğde'de bir depoya malzeme getiren kamyonet sürücüsü, kasadaki yükleri indirdiği sırada 4 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'nde bulunan bir depoya meydana geldi. İddiaya göre, depoya malzeme getiren kamyon sürücüsü Yaşar A. (60), kasadaki malzemeleri indirdiği sırada yaklaşık 4 metreden düşerek yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar A., iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından yaralı Yaşar A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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