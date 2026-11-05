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Niğde'de kaldırımda çay içen kişiye otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

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Niğde'de kaldırımda çay içen kişiye otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Niğde'de kaldırımda çay içen kişiye otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı
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Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 24 Ekim'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak çay içen kişiye çarptı; yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de kaldırımda çay içen kişinin otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 24 Ekim'de yaşanan kazada kontrolden çıkan 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki bir kişi aracı son anda fark ederek uzaklaşırken, otomobil ise çay içen kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kaldırımdaki bir kişinin aracı son anda fark ederek uzaklaştığı, otomobilin ise çay içen kişiye çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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