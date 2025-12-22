Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 30 bin adet tütünle doldurulmuş makaron ve gümrük kaçağı parfümler bulunuyor.
Niğde'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 14-16 Aralık tarihlerinde savcılık koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde şüphelilerin iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 30 bin adet tütünle doldurulmuş makaron, 6 bin adet boş makaron, 86 adet gümrük kaçağı parfüm, 61 adet elektronik sigara likiti, bir adet tabanca, bir adet tabanca şarjörü ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Yakalanan 11 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE