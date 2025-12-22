Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı

Niğde'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 14-16 Aralık tarihlerinde savcılık koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde şüphelilerin iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 30 bin adet tütünle doldurulmuş makaron, 6 bin adet boş makaron, 86 adet gümrük kaçağı parfüm, 61 adet elektronik sigara likiti, bir adet tabanca, bir adet tabanca şarjörü ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE