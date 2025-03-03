Niğde'de Kaçakçılıkla Mücadele: 310 Bin Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 310 bin adet makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler, 2 Mart 2025 tarihinde şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, araç içerisinde 310 bin adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi. - NİĞDE