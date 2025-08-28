Niğde'de Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması
Niğde'nin Bor ilçesinde, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Emniyet ekipleri, güvenlik konularında bilgi verirken broşürler de dağıttı.
Niğde'nin Bor ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.
Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada; genel güvenlik, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konularında vatandaşlara bilgiler verildi. Polis ekipleri; halkın bilinçlenmesi amacıyla hazırlanan bilgilendirici el broşürlerini de vatandaşlara dağıttı.
Çalışmanın; ilçede suçların önlenmesi ve toplumun güvenlik farkındalığının artırılması adına düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - NİĞDE