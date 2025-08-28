Niğde'de Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması

Niğde'de Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Emniyet ekipleri, güvenlik konularında bilgi verirken broşürler de dağıttı.

Niğde'nin Bor ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada; genel güvenlik, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konularında vatandaşlara bilgiler verildi. Polis ekipleri; halkın bilinçlenmesi amacıyla hazırlanan bilgilendirici el broşürlerini de vatandaşlara dağıttı.

Çalışmanın; ilçede suçların önlenmesi ve toplumun güvenlik farkındalığının artırılması adına düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yukay'ın teknesine çarpan geminin kaptanı dümeni bırakıp mangal yapmış

Ünlü iş insanı göz göre göre ölmüş! İnfial yaratacak mangal detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yazdılar neler! Bütün ülke Kerem'i konuşuyor

Neler yazdılar neler! Bütün ülke Kerem'i konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.