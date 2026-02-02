Emniyet güçlerinden dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık ile dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kahvehaneler, semt pazarları, hastaneler, iş yerleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar ziyaret edildi. Ekipler tarafından vatandaşlara genel güvenlik kuralları, hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı alınabilecek önlemler, sahte para kullanımı ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada; vatandaşların şüpheli durumlarda ivedilikle kolluk kuvvetlerine bilgi vermelerinin suçların önlenmesinde büyük önem taşıdığı vurgulanırken, bu tür bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının il genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi. - NİĞDE