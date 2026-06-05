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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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Niğde'nin Çamardı ilçesi Yelatan mevkiinde hafif ticari araç ile karayolları ekiplerine ait aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Yelatan mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 51 HF 313 plakalı hafif ticari araç ile Karayolları ekiplerine ait araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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