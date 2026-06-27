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Niğde'de gölete düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Niğde'de gölete düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Niğde'nin Gümüşler beldesinde ailesiyle gittiği yaylada gölete düşen 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Niğde'de gölete düşen 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, merkeze bağlı Gümüşler beldesinde bulunan gölet çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Gümüşler beldesindeki Tumlu Yaylası'na giden 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız, henüz belirlenemeyen bir nedenle gölete düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ailesinin yardımıyla sudan çıkarılan Kulaksız'a, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Kulaksız, ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökçe Kulaksız, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kulaksız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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