Niğde'de Çocuklar ve Aileler İçin Bilgilendirme Faaliyeti Düzenlendi

Niğde'de emniyet güçleri tarafından çocuklara ve ailelerine yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Tescil ve Denetleme, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlükleri ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 14-20 Nisan 2025 tarihleri arasında çeşitli bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Muhsin Yazıcıoğlu Anaokulu ve Cumhuriyet Anaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik zorbalık, siber zorbalık, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Yardım Hattı ve önemli telefon numaralarının kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ayrıca Çiftlik ilçesinde bulunan Öğretmenevi brifing salonunda, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde bir etkinlik düzenlendi. Programda temel güvenlik kuralları, KADES uygulaması, iletişim yoluyla dolandırıcılık, siber zorbalık, 112 Acil Yardım Hattı ve önemli telefon numaralarının kullanımı gibi başlıklarda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyetlerle, çocukların ve ailelerin dijital dünyada ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinç düzeylerinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. - NİĞDE