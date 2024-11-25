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Niğde'de Çifte Cinayetin Şüphelileri Tutuklandı

Niğde'de Çifte Cinayetin Şüphelileri Tutuklandı
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Niğde'nin Bor İlçesi'nde ölü bulunan Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın cinayet şüphelileri, komşuları S.H. ve F.H. olarak tespit edildi. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı. Olayda kullanılan suç aletleri toprağa gömülü olarak bulundu.

Niğde'deki çifte cinayetin şüphelileri tutuklandı

- Niğde'de cinayete kurban giden Ramazan ve Hüsniye'yi komşuları öldürmüş

-Olayda kullanılan suç aletleri toprağa gömülü bulundu

NİĞDE - Niğde'nin Bor İlçesindeki bir dairede ölü bulunan ve cinayete kurban gittikleri belirlenen Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın cinayet zanlıları olarak gözaltına alınan ve komşusu oldukları öğrenilen karı koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan otomobil tamircisi Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın başlatılan arama çalışmalarının ardından Bor ilçesindeki Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bulunan bir evde oldukları belirlenmiş, eve giren ekipler Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ı ölü bir şekilde bulmuştu. Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulmasının ardından olayla ilgili Bor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikat kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Büro personeli ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen müşterek çalışmada cinayet şüphelileri S.H. ve eşi F.H., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yer gösterme işlemi sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkıdan bozma silah, 2 adet bıçak ve 1 adet kelepçe, gömülü vaziyette ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen cinayet şüphelileri Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan sorgulamanın ardından, tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Evli oldukları ve olayın gerçekleştiği apartmanda yaşadıkları öğrenilen F.H. ve S.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - 3.Sayfa
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