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Niğde'de Çatı Çalışanına Elektrik Çarpması Sonrası Düşme

Niğde'de Çatı Çalışanına Elektrik Çarpması Sonrası Düşme
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Niğde'nin Edikli beldesinde, çatıda çalışırken elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki T.B., yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Niğde'nin merkeze bağlı Edikli beldesinde çatıda çalışırken elektrik akımına kapılarak aşağı düşen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre iki katlı bir evin çatısında çalışan 45 yaşındaki T.B., elindeki demir parçasının elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik çarpmasının etkisiyle T.B., yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan T.B., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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