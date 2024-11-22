2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var

Niğde'de iki sevgilinin cansız bedeni bir apartman dairesinde bulundu. Otopsi için morga kaldırılan sevgililerin vücutlarında darp ve yara izlerine rastlandı.

2 GÜNDÜR KENDİLERİNDEN HABER ALINAMIYORDU

Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU, DARP VE YARA İZLERİ VAR

Toplu Konut Mahallesi'ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi H.Y.'nin kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile H.Y.'nin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.