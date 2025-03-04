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Niğde'de Bir Doktora Bıçaklı Saldırı

Niğde'de Bir Doktora Bıçaklı Saldırı
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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük, daha önce ameliyat ettiği hastası tarafından bıçaklandı. Hastanın psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia ediliyor. Doktorun durumu iyi, saldırgan gözaltında.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük daha önce ameliyat ettiği hastası tarafından bıçaklandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 34 yaşındaki Uzman Doktor Burak Yürük ve daha önce ameliyat ettiği 62 yaşındaki hastası T.S arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen hasta T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Niğde Valisi Cahit Çelik Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek İl Sağlık Müdürü Dr. Bahadır İnan ve Başhekim Dr. Mustafa Doğan'dan bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarının vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiğini söyleyen Vali Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Maalesef bugün öğle arasında hastanemizde beyin cerrahı alanında çalışan Burak Yürük hocamıza bir vatandaş tarafından saldırı oldu. Doktor arkadaşımızın durumu iyi. Vücudunda bazı kesikler var. Saldırıyı yapan şahıs önce servistekiler tarafından etkisiz hale getirilmiş kısa zamanda da emniyet ekiplerimiz gelerek şahsı gözaltına aldı. Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Türk adaleti şüpheli hakkında gerekeni yapacak ve ceza verecektir."

Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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