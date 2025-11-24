Haberler

Niğde'de Arazi Anlaşmazlığı Cinayete Sebep Oldu

Güncelleme:
Niğde'nin Konaklı beldesinde yaşanan arazi anlaşmazlığı sonucunda bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli kaçarken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada tüfekle vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, İ.B. ile B.Y. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B. yanında bulunan tüfek ile B.Y.'ye ateş açtı. Şüpheli İ.B. olayın ardından kaçarken, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
