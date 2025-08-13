Niğde'de Aranan 11 Şahıs Yakalandı, Cinsel İstismar Suçlusu da Var
Niğde İl Jandarma Komutanlığı, yürütülen operasyonlarda aranan 11 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor. Ayrıca, Çamardı ilçesinde yaşanan kablo hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 11 kişiyi yakaladı.
Yakalananlar arasında çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yer aldı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. Öte yandan, 9 Ağustos 2025 günü Çamardı ilçesindeki bir krom maden ocağında meydana gelen kablo hırsızlığı olayı da jandarma ekiplerince kısa sürede aydınlatıldı. Yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişi, çaldıkları kablolarla birlikte araç içinde yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa