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Niğde'de Araç İçerisinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Niğde'de Araç İçerisinde Bir Kişi Ölü Bulundu
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Niğde'nin Bor ilçesinde TOKİ konutlarında bir araçta hareketsiz yatan kişi olarak belirlenen 36 yaşındaki Ergün Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişi, araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay Niğde'nin Bor ilçesinde TOKİ konutlarında meydana geldi. TOKİ konutları mevkisinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde şahsın Ergün Ç. (36) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ergün Ç.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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