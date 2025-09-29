Niğde'de 920 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 920 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde jandarma kaçak alkol üretimine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çerçevesinde bir şüpheliye ait ikamette yapılan aramalarda 920 litre el yapımı kaçak şarap ele geçirildi. Yakalanan ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Jandarma yetkilileri; kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - NİĞDE