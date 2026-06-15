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Niğde'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Niğde'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
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Niğde-Konya yolu Kampüs Kavşağı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Konya yolu üzerinde bulunan Kampüs Kavşağı'nda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kampüs Kavşağı'nda bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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