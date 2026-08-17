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Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Niğde'de sağanak yağışın ardından Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de sağanak yağışın ardından 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağışın ardından 3 araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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