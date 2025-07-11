Niğde'de 24 Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; hakkında 24 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve 20 yıl 6 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüpheliyi yakaladı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu yürütülen araştırmalarda, firari hükümlü Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabası'nda tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - NİĞDE