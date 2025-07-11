Niğde'de 24 Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve 20 yıl 6 ay 29 gün cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Şüpheli, Bor ilçesindeki Kemerhisar Kasabası'nda tespit edilerek gözaltına alındı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; hakkında 24 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve 20 yıl 6 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüpheliyi yakaladı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu yürütülen araştırmalarda, firari hükümlü Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabası'nda tespit edilerek gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa