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Niğde'de uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Niğde'de uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Niğde'de uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Niğde'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 10 ayrı dosyadan toplam 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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