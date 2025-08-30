Niğde'de 1 Yaşındaki Çocuk Su Dolu Kovaya Düşerek Hayatını Kaybetti
Niğde'nin Alay beldesinde, evde oynarken su dolu bir kovaya düşen 1 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, evde oynarken banyoya giren M.E.Ç. (1), iddiaya göre burada bulunan su dolu kovaya düştü. Durumu fark eden ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
