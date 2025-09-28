Haberler

Niğde-Bor Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Niğde-Bor Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde-Bor Otoyolu'nda seyir halindeki midibüs, yol kenarında duran otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Niğde- Bor Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki midibüs, yol kenarında duran otomobile arkadan çarparken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Bor Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında; 51 HO 1060 plakalı midibüs, yol kenarında duran 51 EF 1712 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hafif şekilde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı

Doğal gaz faturasını gören aile neye uğradığını şaşırdı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın ilk icraatları! Yerliye döndü

Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın ilk icraatları! Yerliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.