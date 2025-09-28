Niğde-Bor Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Niğde- Bor Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki midibüs, yol kenarında duran otomobile arkadan çarparken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Bor Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında; 51 HO 1060 plakalı midibüs, yol kenarında duran 51 EF 1712 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hafif şekilde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE