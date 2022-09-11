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Niğde 3. sayfa haberleri | Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Niğde 3. sayfa haberleri | Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde haberleri: Niğde'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Niğde'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 2 kişiyi yerde yatarken bulan ekipler, Hüseyin Doğan'ın (19) hayatını kaybettiğini H.H.T.'nin ise (18) yaralı olduğunu belirledi.

Hüseyin Doğan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, H.H.T. de ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalama çalışmaları devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Doğan Niğde 3. Sayfa Haberler

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