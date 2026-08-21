Haberler

New York'ta sağanak: Sokaklar ve metro su altında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin New York kentinde etkili olan sağanak yağış seli beraberinde getirdi.

ABD'nin New York kentinde etkili olan sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Sokaklar sular altında kalırken, metro istasyonlarını su bastı.

ABD'nin New York kentini sağanak yağış vurdu. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Brooklyn-Queens Otoyolu ve Queens Bulvarı her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Metro istasyonlarında ise su baskını meydana geldi. Bazı metro seferleri durdurulurken, bazılarında aksamalar yaşandı. Ulusal Hava Durumu Servisi, New York ve New Jersey'in bazı bölgelerinde şiddetli fırtınalar ve ani seller beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor Fenerbahçe'ye savaş açtı: Kimse...

Amedspor Fenerbahçe'ye savaş açtı: Kimse...
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Müteahhit kendi yaptığı binayı 'Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak

Yaptığı binayı "Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak
Ceyda Yakova'nın öldüğü motosiklet kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Son sözleri yürek burktu

Ceyda Yakova'nın öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Transferde son dakika! Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber

Transferde son dakika! Galatasaray'a kötü haber
Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı

Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı

Suriye’de tarihi gelişme! Tüm dengeler altüst