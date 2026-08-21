New York'ta sağanak: Sokaklar ve metro su altında

ABD'nin New York kentinde etkili olan sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Sokaklar sular altında kalırken, metro istasyonlarını su bastı.

ABD'nin New York kentini sağanak yağış vurdu. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Brooklyn-Queens Otoyolu ve Queens Bulvarı her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Metro istasyonlarında ise su baskını meydana geldi. Bazı metro seferleri durdurulurken, bazılarında aksamalar yaşandı. Ulusal Hava Durumu Servisi, New York ve New Jersey'in bazı bölgelerinde şiddetli fırtınalar ve ani seller beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı