New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın itirazını reddetti - Haberler

New York Temyiz Mahkemesi, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Trump Organization hakkındaki soruşturmanın siyasi olarak motive edildiği iddiasına için yaptığı itirazı reddederek, Trump ile oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın Trump Organization'ın iş uygulamalarına ilişkin sivil soruşturmanın bir parçası olarak yeminli ifade vermelerine oy birliğiyle karar verdi.

New York Temyiz Mahkemesi, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Trump Organization hakkındaki soruşturmanın siyasi olarak motive edildiği iddiasına için yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, Trump ile oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın Trump Organization'ın iş uygulamalarına ilişkin sivil soruşturmanın bir parçası olarak yeminli ifade vermelerine oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme, Trump'ın mahkeme celplerini reddetmek için hiçbir gerekçesinin olmadığını vurguladı.

Mahkeme kararı ile Trump'ın, Başsavcı James'in Trump Organization'nın mali kazanç için farklı gayrimenkul varlıklarının belirtilen değerlemelerini yasadışı bir şekilde manipüle ettiği iddialarını soruşturmasına yönelik çabalarını boşa çıkardı. Kararda ayrıca, Başsavcı James tarafından Organization hakkındaki soruşturmada tanıklıkları istenen Donald Trump Jr. ve Ivanka Trump'ın da mahkeme celbine uymak zorunda olduğuna hükmedildi.

Mahkeme, New York Başsavcısı Letitia James'in şirket içinden üst düzey birinin halka açık ifadesinden sonra soruşturmasına başladığını ve mahkeme celbi vermeden önce önemli miktarda kanıtı gözden geçirdiğini belirtti.

Trump Organisation hakkındaki soruşturmanın şirketin hileli mali tablolar yayınlandığını iddia eden örgütün eski üst düzey yöneticisi Michael Cohen'in Kongre önünde verdiği ifadeden sonra Mart 2019'da başlatıldığına dikkat çeken mahkeme, "Bu olaylar dizisi, Bölge Savcısı tarafından yürütülen herhangi bir paralel ceza soruşturması dışında, soruşturmanın yasal olarak başlatıldığını ve sağlam temellere dayandığını gösteriyor" denildi.

"KİMSENİN KANUNDAN KAÇMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

James, temyiz mahkemesinin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkemeler bir kez daha Donald Trump'ın mali ilişkilerine ilişkin yasal soruşturmamıza uyması gerektiğine karar verdi. Gerçekleri takip etmeye devam edeceğiz ve kimsenin kanundan kaçmasından izin vermeyeceğiz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa