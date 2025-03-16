New York'ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir kişi kasıtlı olarak ateşe verildi. Olay sonucunda yüzünde yanıklar oluşan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun stabil olduğunu açıklarken; olay hakkında inceleme başlatıldı.
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir adamın ateşe verildiği ve yüzünde yanıklar oluştuğu bildirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun stabil olduğunu açıkladı. Olay hakkında inceleme başlatıldığı ve saldırganın arandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa