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Nevzat Aydın'dan 1 milyon euro haraç istediği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

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İş adamı Nevzat Aydın'ın şikayeti üzerine İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Çirkinler çetesiyle bağlantılı oldukları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Aydın'ın, K.A.'nın 1 milyon euro haraç istediğini ve zanlıların çocuğunu öldürülmekle tehdit ettiğini belirttiği öğrenildi.

İş adamı Nevzat Aydın'dan haraç istemekle suçlanan ve 'Çirkinler' adlı çeteyle bağlantılı oldukları öne sürülen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, iş adamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç ağına mensup olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini belirterek şikayetçi olmuştu.

Şikayetin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ı tehdit eden çete üyelerininin peşine düştü. Aydın'ı çocuğunu öldürülmekle tehdit eden zanlıların, organize polisinin İstanbul'da düzenlediği çete evinde gözaltına alındıkları öğrenildi. Çirkinler adlı çete mensubu oldukları anlaşılan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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