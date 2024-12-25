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Terör örgütü propagandasından hakkında soruşturma açılan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu

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Sosyal medya üzerinden PYD terör örgütü yöneticisi ile yaptığı röportajı paylaşan Nevşin Mengü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Mengü'nün 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Sosyal medya hesabından, kırmızı bültenle aranan PYD elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportajı paylaşarak, hakkında 'Örgüt propagandası oluşturacak sözleri yayınladığı' gerekçesiyle soruşturma yürütülen gazeteci Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede Mengü'nün 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul'da 14 Kasım 2024'de sosyal medya hesabından hakkında kırmızı bülten kararı bulunan PYD silahlı terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı paylaştığı ve bu şekilde örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen Nevşin Mengü'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nevşin Mengü'nün sosyal medyadan paylaştığı videoda PYD silahlı terör örgütü yöneticisi ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Salih Müslim ile röportaj yaptığı, röportaj içeriğinde örgüt propagandası oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği anlatıldı.

BÖLÜCÜLÜK FAALİYETLERİNİ YAYDIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede "şüpheli Mengü'nün, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını yaydığı" ve videonun binlerce kez görüntülendiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, şüpheli Mengü'nün sunucu olarak yayında bulunurken işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı da belirtildi.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Nevşin Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Terör örgütü propagandasından hakkında soruşturma açılan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Osman öcalan soruşturmasıda başlayacak mı

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Haber YorumlarıVahit Tutal:

Gazeteci olmak için yandaş olman lazım :/

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Haber YorumlarıENSON:

7 yıl ceza çok az En az 30 yıl yaymalı, ekinden basın kartı da alınmalı, bu tür hastalıklı beyinlerin yeri kodes

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Haber YorumlarıEr San:

Eyy bu sitede AKP karşısındaki herşeyde hayır'a basan aktroller. Allah'a inanıyorsanız, müslümanım diyorsanız dürüst bir şekilde cevap verin . Birkaç kürt oyu alabilmek için TRT ye çıkarılıp saatlerce nutuk veren , PKK Liderlerinden ve Kürt politikacı Osman Öcalan konusunda ne düşünüyorsunuz? Onu çıkaran malum zatlar , TRT spikerleri yargılanmadı , bu haksızlık mı değil mi?

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