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Nevşehir Derinkuyu'da ahırda inek sağan kadın elektrik akımına kapıldı, kurtarılamadı

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Nevşehir Derinkuyu'da ahırda inek sağan kadın elektrik akımına kapıldı, kurtarılamadı
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Nevşehir Derinkuyu'da ahırda süt sağma makinesiyle inek sağarken elektrik akımına kapılan kadın, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ahırda süt sağma makinesiyle inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Derinkuyu ilçesi Baş Mahallesi Eski Cami Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin ahırında süt sağma makinesiyle inek sağan Bahdişen H. (58), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bahdişen H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bahdişen H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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