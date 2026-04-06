Haberler

Kazada eşi ve 2 çocuğunu kaybeden anne de yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada eşi ve 2 çocuğunu kaybeden anne de yaşam mücadelesini kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 19 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bir kişi daha hayatını kaybetti. Kazada toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan anne, 19 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 19 Mart akşamı Nevşehir-Aksaray kara yolu Karapınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatili için Ankara'dan Nevşehir'e gelen Mehmet Gültekin Cingitaş (36) idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil, Yasin Çiğdem yönetimindeki 50 LF 858 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile oğlu Aras Cingitaş (9) olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kayra Cingitaş (15) da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada eşini ve iki çocuğunu kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Pelin Cingitaş ise, tedavi gördüğü hastanede 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

