Nevşehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Nevşehir'de 41 yaşındaki Tuğba C., evinde hareketsiz halde bulundu. Uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Tuğba C.'den (41) haber alamayan yakınları çalıştığı iş yerine gitti. 2 gündür iş yerine gitmediğini öğrenen yakınları, bunun üzerine kadının yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin kapısı çilingir tarafından açıldıktan sonra eve giren yakınları ve sağlık ekipleri, Tuğba C.'yi evin mutfak kısmında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tuğba C.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
