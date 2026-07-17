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Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu
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Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki Fehmi A., evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki bir kişi, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi Sefer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan 60 yaşındaki Fehmi A.'dan bir süredir haber alamayan mahalle sakinleri, evden gelen kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açarak girdikleri evde Fehmi A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Fehmi A.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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